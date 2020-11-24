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إيطاليا تسعى لتنسيق أوروبي مشترك تجاه كورونا في عيد الميلاد

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إيطاليا تسعى لتنسيق أوروبي مشترك تجاه كورونا في عيد الميلاد
Reuters
تحضيرات عيد الميلاد في إيطاليا
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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن "تنسيق أوروبي مشترك" بشأن التدابير الخاصة لاحتواء فيروس كورونا خلال فترة عيد الميلاد في دول الاتحاد الأوروبي.

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وقال كونتي في تغريدة على "تويتر" عقب محادثاته الهاتفية مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، إنهما "تبادلا وجهات النظر حول قمة الصحة العالمية التي تستضيفها إيطاليا العام المقبل بالتوازي مع رئاستها الدورية لمجموعة العشرين".

كما أشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أهمية "العمل الأوروبي الأكثر فاعلية بشأن قضية الهجرة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي"، وحول "مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا" من الاتحاد الأوروبي.

وكان كونتي دعا إلى قرار أوروبي مشترك يقضي بإغلاق منتجعات التزلج الشتوية خلال عطلة أعياد الميلاد في جميع أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي.

المصدر: آكي

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