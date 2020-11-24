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إيطاليا.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية

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إيطاليا.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية
Reuters
ارتفاع جديد في عدد الوفيات والإصابات اليومية في إيطاليا
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية يوم الثلاثاء عن تسجيل 853 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في فبراير إلى 51306.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 23232 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و24664 حالة، في ثامن أعلى حصيلة في العالم.

وأصبحت إيطاليا سادس دولة في العالم تجاوز عدد الوفيات فيها 50 ألف حالة، والثانية في أوروبا بعد بريطانيا.

المصدر: وكالات

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