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بوتين يبحث مع علييف وباشينيان سير مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ

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بوتين يبحث مع علييف وباشينيان سير مهمة حفظ السلام الروسية في قره باغ
Sputnik Alexei Nikolsky
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بحث الرئيس فلاديمير بوتين في مكالمتين هاتفيتين مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا تطورات الوضع في إقليم قره باغ، في ظل انتشار قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وقال الكرملين في بيان له اليوم الاثنين إن الرئيس بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بحثا يومي 23 و24 نوفمبر، مهمة قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ والخطوات المستقبلية المتعلقة بتقديم مساعدات إنسانية للسكان هناك.

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وأضاف البيان أن الزعماء تناولوا قضايا التنسيق في المجال الاقتصادي وفتح طرق المواصلات في المنطقة.

كما بحث بوتين مع علييف وباشينيان سير تطبيق اتفاقات التسوية في قره باغ، إضافة إلى نتائج زيارة الوفد الحكومي الروسي إلى يريفان وباكو في 21 نوفمبر.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد وقعتا بوساطة روسية في 9 نوفمبر اتفاقا يقضي بالوقف الكامل للحرب في قره باغ، ونشر قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

المصدر: وكالات

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