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مجموعة "أوكسفورد" تحذر من تحول كورونا وتقول إن تعديل لقاحها ممكن

أخبار العالم

مجموعة
Reuters
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أشار مدير مجموعة لقاح "أوكسفورد" آندرو بولارد إلى احتمال تحول فيروس كورونا، مما يحتم تعديل اللقاحات لتصبح قادرة على مواجهته بشكله المتحول.

وأكد بولارد أنه "إذا غير الفيروس شكله ولم يعمل اللقاح، فمن الممكن أن نجري تعديلا على اللقاح بوقت سريع نسبيا".

وأكدت شركة "أسترازينكا" اليوم الاثنين أن لقاحها لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد"، أظهر متوسط فعالية 70% للحماية من الفيروس في شريحتين دراسيتين.

المصدر: "رويترز"

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