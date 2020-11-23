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"رويترز": إصابات كورونا 58.72 مليون ووفياته مليون و391367 عالميا

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فيروس كورونا - صورة تعبيرية
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أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن ما يربو على 58.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات والإصابات المؤكدة:
الولايات المتحدة 256722     12236146
الهند           133738      9139865
البرازيل        168989     6052786
فرنسا          48732       2140208
روسيا          36540      2114502
إسبانيا          42618      ‭‭1556730‬‬
المملكة المتحدة  55024      1512045
إيطاليا          49823      1408868
الأرجنتين       37002      1370366
كولومبيا        35287      1248417

فيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:  

الدول وترتيبها  عدد الوفيات   عدد الإصابات

20- العراق    11996      ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬537457
29- السعودية   5796       355498
32- المغرب    5256      320962
39- الأردن     2236      183429
41- الإمارات   554        160055
44- الكويت    868        140393
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يشار إلى أن إحصاءات "رويترز" تعتمد على بيانات وزارات الصحة لكل بلد وتصريحات المسؤولين الحكوميين.

المصدر: "رويترز"

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