كورونا.. تطوع 44 شخصا لتجربة لقاح تركي مطور محليا

أعلن رئيس جامعة أرجييس التركية، البروفيسور مصطفى تشاليش، أن عدد المتطوعين لتجربة لقاح "ERUCOV-VAC" المطور محليا لمكافحة فيروس كورونا بلغ 44 شخصا، مؤكدا عدم ظهور آثار جانبية عليهم.

وأفاد تشاليش في تصريح، بأنهم يواصلون العمل بالمرحلة الأولى من تجربة اللقاح المفترض، معربا عن ثقته بأنهم سيتخطونها قريبا، مشيرا إلى "أننا منحنا اليوم 44 متطوعا جرعات اللقاح المفترض، ولحسن الحظ لم تظهر على أي منهم أعراض جانبية".

وأوضح أن "ما يهم في المرحلة الأولى هو السلامة، مبينا أن تحققها ينقلهم إلى المرحلة الثانية التي يبدو أنها ستجرى خلال فترة قريبة".

المصدر: "الأناضول"