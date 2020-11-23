مصادر تكشف مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية

نقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" عن مصادر متعددة أن جو بايدن الذي أعلن نفسه رئيسا منتخبا، سيرشح مساعده أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية في الإدارة الأمريكية الجديدة.

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وأفيد في هذا السياق أيضا بأن بايدن يعتزم ترشيح جيك سوليفان لمنصب مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي.

وأشارت المصادر التي استندت إليها الوكالة إلى أن الإعلان عن هذه التعيينات سيتم مطلع الأسبوع.

وتتوافق هذه المعلومات مع تصريح رون كلاين الذي عينه بايدن بالفعل رئيسا لموظفي البيت الأبيض، حيث قال إن الرئيس المنتخب سيعلن عن تعيينات أساسية في إدارته المقبلة يوم 24 نوفمبر.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" حددت يوم الجمعة، بلينكن والسيناتور كريس كونز، كمرشحين الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخارجية، مشيرة في الوقت ذاته نقلا عن مصادر أن بلينكن "يحظى بميزة"على كونز، ولديه فرص أعلى لتولي منصب وزير الخارجية.

يشار إلى أن بلينكن كان عمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في منصب نائب وزير للخارجية ونائب وزير الأمن القومي، كما كان أيضا مستشار بايدن لشؤون الأمن القومي عندما كان الأخير يشغل منصب نائب الرئيس أوباما.

أما جيك سوليفان فقد عمل في منصب مساعد نائب وزير الخارجية لشؤون السياسة الخارجية حين شغل بايدن هذا المنصب.

وعمل سوليفان أيضا في منصب مستشار وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون للسياسة الخارجية، عندما ترشحت للرئاسة في عام 2016.

المصدر: تاس + س إن إن