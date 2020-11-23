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قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل معارضين بالمكسيك

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قتلى وجرحى في انقلاب حافلة تقل معارضين بالمكسيك
Sputnik
صورة أرشيفية
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قالت صحيفة El Universal، إن حافلة كانت تقل مشاركين في مسيرة نظمتها الجبهة الوطنية ضد رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انقلبت أمس في ولاية تاماوليباس في شمال شرق البلاد.

وذكرت الصحيفة، على موقعها في الإنترنت، أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحافلة، كانت قادمة من مكسيكو سيتي.

 ووصلت عدة فرق من رجال الإنقاذ والأطباء إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية للركاب.

وبحسب شهود عيان، تجاوز سائق الحافلة الحد الأقصى للسرعة، وفقد السيطرة عليها. وبدأت السلطات الإقليمية المختصة بالتحقيق في ملابسات وظروف الحادث.

المصدر: تاس

 

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