أنقرة: رغم بعض الخلافات مع واشنطن لدينا تقليد عريق من التعاون

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه رغم وجود بعض الخلافات مع الولايات المتحدة، فإن لدى البلدين تقليدا عريقا من التعاون.

وفي كلمة خلال منتدى "هاليفاكس" للأمن الدولي، قال أكار: "بالتأكيد تظهر أحيانا تقلبات في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وخلافات حادة في الآراء، كما هو الحال بين البلدان الأخرى".

وأضاف: " لكن ينبغي ألا ننسى أنه رغم وجود خلافات في الرأي بين تركيا والولايات المتحدة، فإن لدى البلدين تقليدا عريقا من التعاون يتم التغلب من خلاله على الصعوبات".

وأشار إلى أن البلدين عملا معا بشكل وثيق في الصومال والبلقان وأفغانستان ومناطق عديدة حول العالم.

المصدر: "الأناضول"