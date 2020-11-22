بريطانيا.. 389 وفاة و18662 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 389 وفاة و18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 389 وفاة و18662 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، مشيرة إلى أن عدد الوفيات يشمل 141 حالة تم حذفها من الإجمالي يوم السبت الماضي عن طريق الخطأ.

وأظهرت بيانات يوم أمس السبت تسجيل 341 وفاة و19875 إصابة جديدة بالفيروس.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد لفرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة لمدة شهر.

المصدر: "رويترز"