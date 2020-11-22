 
مباشر

الجيش الإثيوبي ينوي استخدام الدبابات والمدفعية في معركة استعادة عاصمة تيغراي

أخبار العالم

الجيش الإثيوبي ينوي استخدام الدبابات والمدفعية في معركة استعادة عاصمة تيغراي
Reuters Tiksa Negeri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7dd

أعلن الجيش الإثيوبي اليوم الأحد عن نيته استخدام المدفعية والدبابات في المعركة من أجل استعادة السيطرة على مدينة ميكيلي، مركز إقليم تيغراي المتمرد شمال البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الجيش، الكولونيل ديجين تسيجايي، تصريحه لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية، بأن الحملة العسكرية من أجل استعادة السيطرة على الإقليم الواقع عند الحدود مع إريتريا والسودان تدخل مرحلة حاسمة متمثلة في محاصرة ميكيلي باستخدام الدبابات وإنهاء المعركة في المناطقة الجبلية والتقدم نحو الحقول.

إقرأ المزيد
حكومة إثيوبيا تعلن استعادة قواتها مدينة أخرى في تيغراي ومواصلتها التقدم نحو عاصمة الإقليم
حكومة إثيوبيا تعلن استعادة قواتها مدينة أخرى في تيغراي ومواصلتها التقدم نحو عاصمة الإقليم

وحذر المسؤول العسكري من أن القوات الحكومية قد تستخدم المدفعية في قصف المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف شخص، قائلا: "حتى الآن لم نهاجم سوى مواقع يتمركز فيها المقاتلون المتمردون لكن قضية ميكيلي قد تكون مختلفة. بودنا بعث رسالة إلى سكان ميكيلي كي ينجوا من أي هجمات مدفعية ويحرروا أنفسهم من المتمردين".

واتهم المتحدث المتمردين بالاختباء في صفوف المدنيين، داعيا السكان إلى الابتعاد عنهم، مضيفا: "بعد ذلك لن تكون هناك رحمة".

وأطلقت حكومة أديس أبابا حملتها العسكرية في الإقليم أوائل الشهر الجاري، محملة "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" المعارضة المسؤولية عن مهاجمة قواعد عسكرية للجيش في المنطقة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا