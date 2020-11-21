حكومة إثيوبيا تعلن استعادة قواتها مدينة أخرى في تيغراي ومواصلتها التقدم نحو عاصمة الإقليم

أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم السبت أن قواتها أحكمت السيطرة على مدينة آديغرات ضمن إطار حملة عسكرية تنفذها في إقليم تيغراي المعارض شمال البلاد.

وذكر مكتب لجنة حالة الطوارئ الحكومية في بيان نشره على حسابه في "تويتر" أن مدينة آديغرات "حررت بالكامل من ميليشيات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، مضيفا أن القوات الحكومية تواصل التقدم نحو مركز الإقليم مدينة ميكيلي الواقعة على بعد نحو 115 كلم.

Today, November 12, 2013, Adigrat town has been fully liberated from the TPLF militia.



National Defence Forces are currently advancing towards Mekelle.



// — Ethiopia State of Emergency Fact Check (@SOEFactCheck) November 21, 2020

ويأتي ذلك بعد إعلان الحكومة الإثيوبية مساء أمس عن انتزاع قواتها مدينتي أكسوم وأدوا في الإقليم الواقع عند الحدود مع إريتريا والسودان.

كما نفى المكتب اليوم مزاعم مفادها أن الاجتماعات التي سيعقدها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مع مبعوثين لرئيس الاتحاد الأوروبي سيريل رامافوزا ستتناول وساطة بين حكومة أديس أبابا و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

PM @AbiyAhmedAli will be receiving the AU Chairperson @CyrilRamaphosa’s envoys to speak with them one on one.



News circulating that the envoys will be traveling to #Ethiopia to mediate b/n the Federal Government and #TPLF’s criminal element is fake. — Ethiopia State of Emergency Fact Check (@SOEFactCheck) November 21, 2020

وأطلقت حكومة إثيوبيا قبل أسبوعين حملة عسكرية في إقليم تيغراي، متهمة "الجبهة الشعبية" المعارضة بمهاجمة مواقع للقوات الفدرالية في المنطقة.

واضطر الألوف من سكان المنطقة للجوء إلى السودان فرارا من الحرب.

المصدر: RT