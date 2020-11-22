وزير الخارجية السعودي: لدينا علاقات طيبة ورائعة مع تركيا

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن المملكة "لديها علاقات طيبة ورائعة" مع تركيا و"لا توجد بيانات تشير إلى وجود مقاطعة غير رسمية للمنتجات التركية".

وقال بن فرحان في مقابلة مع وكالة "رويترز"، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، التي انطلقت السبت، وترأسها السعودية، إن بلاده إلى جانب الإمارات ومصر والبحرين تواصل البحث عن سبيل لإنهاء الخلاف مع قطر على الرغم من أنها ما زالت تريد علاج مخاوف أمنية مشروعة.

وأجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الاتصال تناول تنسيق الجهود ضمن أعمال قمة العشرين، التي تستضيفها المملكة افتراضيا، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما أفاد بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا خلال الاتصال، على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتطوير العلاقات الثنائية وإزالة المشاكل.

وكان العاهل السعودي قد أمر قبل أسبوعين بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى تركيا لصالح المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا نهاية الشهر الماضي.

المصدر: رويترز