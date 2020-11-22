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قاض أمريكي يرفض طعن ترامب في صحة أصوات بنسلفانيا

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قاض أمريكي يرفض طعن ترامب في صحة أصوات بنسلفانيا
Reuters SAV
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رفض القاضي الاتحادي الأمريكي ماثيو بران يوم السبت دعوى قضائية رفعتها حملة الرئيس دونالد ترامب، على استبعاد ملايين الأصوات التي تم الإدلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

وقال بران إن الدعوى تضمنت "حججا قانونية واهية واتهامات قائمة على التكهنات".

وأحدث هذا الحكم ضربة جديدة لجهود ترامب المتعثرة لإلغاء نتائج انتخابات 3 نوفمبر التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن حسب المعلومات غير الرسمية.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن مسؤولي ولاية بنسلفانيا يمكنهم الآن المصادقة على النتائج التي تظهر تفوق بايدن بأكثر من 80 ألف صوت.

المصدر: وكالات

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