تركيا.. توقيف 20 مشبوها بالانتماء لـ"داعش"

أصدرت السلطات القضائية في تركيا قرارا بتوقيف 20 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش"، وبالتخطيط لهجمات في البلاد.

وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن المشتبه بهم متورطون في 21 جريمة بينها التهديد والترويع والإصابة بالسلاح الأبيض.

ووجه القضاء تهما للمشتبه بهم منها، التخطيط لخطف واعتقال نواب في البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمجموعات السياحية والمدعين العامين وقوات الأمن في الشرطة وقاعدة إنجرليك الجوية وقنصلية أضنة الأمريكية.

وأشارت المصادر، إلى أنه "وبعد اعتقال 3 مشتبه بهم آخرين في العملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ولايتي أضنة وموغلا من قبل فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن المحافظة، ارتفع عدد المعتقلين إلى 22 شخصا".

وصدر قرار من المحكمة باستمرار اعتقال 20 من المشتبه بهم، فيما تم الإفراج عن 2 منهم بشرط الرقابة القضائية.

وأطلقت القوات الأمنية مطلع الشهر الجاري عملية ضد تنظيم داعش، تم خلالها اعتقال 18 مشتبها بهم في ولاية أضنة وشخص واحد في موغلا.

المصدر: "زمان التركية"