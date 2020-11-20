تركيا تصدر أمر اعتقال بحق 101 شخص بتهمة الإرهاب

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بأن السلطات التركية أصدرت أوامر باعتقال 101 شخص في إطار ما وصفته تحقيقات مرتبطة بالإرهاب.

وأوضح المصدر، أن السلطات التركية بدأت عملية الاعتقال من إقليم ديار بكر في جنوب شرق البلاد وبحثت في أربع مدن، وتم اعتقال 74 مشتبها به حتى الآن، مشيرا إلى أن من بين الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال محامين وأطباء.

وعثرت السلطات على أسلحة ووثائق ومواد رقمية في عناوين المشتبه بهم، الذين يعتقد أنهم على صلة بحزب المجتمع الديمقراطي.

وقالت مسؤولة الحملات في منظمة العفو الدولية المعنية بتركيا ميلينا بويوم، إن اعتقال المحامين يتعارض مع الإصلاحات القضائية التي ذكرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة.

المصدر:"رويترز"