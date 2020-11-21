شويغو ولافروف في يريفان ضمن وفد روسي رفيع

وصل وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان سيرغي شويغو وسيرغي لافروف إلى يريفان اليوم السبت ضمن وفد حكومي روسي، حسبما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في الحكومة الأرمنية.

وذكر المصدر أن "الوفد الحكومي يضم أيضا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ومسؤولين آخرين".

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وأوضح المصدر أن أعضاء الوفد الروسي سيعقدون اليوم اجتماعا مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

يأتي ذلك غداة إعلان شويغو عن إتمام انتشار قوة حفظ السلام الروسية في أقليم قره باغ، حيث باشرت تأدية مهامها وفقا لاتفاق وقف الحرب المبرم مؤخرا بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أهمية قضية التسوية في قره باغ لروسيا، "بما في ذلك من وجهة نظر ضمان الأمن الداخلي"، فيما حذر لافروف من وجود محاولات لعرقلة تطبيق الاتفاق حول قره باغ.

المصدر: "تاس"