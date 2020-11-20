بوتين: فض النزاعات له أهمية خاصة بالنسبة لروسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن النزاعات على غرار قره باغ وعملية التسوية فيها، تمثل أهمية خاصة بالنسبة لروسيا.

وقال: "قضية التسوية في قره باغ مهمة لروسيا، بما في ذلك من وجهة نظر ضمان الأمن الداخلي"، مؤكدا أن "عمل قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ واضح".

ووصف مسألة دعم روسيا أهالي قره باغ بأنها "قضية عاجلة"، وقال: "يجب توجيه جميع الجهود الإنسانية الروسية لصالح الشعبين الأرميني والأذربيجاني" وأشار إلى أنه على اتصال دائم مع الجانبين الأرمني والأذري.

وأصدر بوتين وإلهام علييف ونيكول باشينيان، في الـ9 من نوفمبر، بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف الحرب في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر، مع احتفاظ قواتهما بالمواقع التي تشغلها.

ويقضي البيان بنشر مهمة لقوات حفظ السلام الروسية قوامها 1960 عسكريا و90 عربة مدرعة و380 آلية.

ووصف الرئيس الأذربيجاني البيان بـ"الانتصار لأذربيجان والاستسلام من قبل أرمينيا"، بينما قال رئيس الوزراء الأرمني، إن "هذا القرار صعب وموجع، لكنه ضروري لأنه منع خسارة ستيباناكيرت عاصمة قره باغ ومدن أخرى، ومحاصرة جيش قره باغ الذي يضم 20 ألف عسكري".

المصدر: RT + "نوفوستي"