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مركز طبي في الأوروغواي يشتري 1.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

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مركز طبي في الأوروغواي يشتري 1.5 مليون جرعة من لقاح
Sputnik KONSTANTIN MIKHALCHEVSKY
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أعلن مركز Camsu الطبي في الأوروغواي عن توقيعه اتفاقا مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال رئيس المركز الطبي راؤول رودريغيز في حديث إذاعي إنه ينتظر إتمام المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ومصادقة منظمة الصحة العالمية على اللقاح للبدء بتوزيعه.

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وأعرب عن أمله بالحصول على اللقاح في يناير 2021.

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت في أغسطس الماضي أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، من صنع مركز غاماليه الروسي للأبحاث، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، تيمنا بأول قمر اصطناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي

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