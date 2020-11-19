منظمة الصحة العالمية تتلقى طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تلقيها طلبا لتسجيل لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي طوره مركز "غامالايا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وأكدت مندوبة المنظمة لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حوار مع إذاعة "صدى موسكو" اليوم الخميس، أن منتجي اللقاح قدموا هذا الطلب إلى مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وأشارت المسؤولة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تسجل حتى الآن أي لقاح ضد الفيروس التاجي، موضحة أن الحديث يدور عن إجراءات اعتماد يجب على كافة اللقاحات أن تخضع لها في دولها أولا.

وأصبح "سبوتنيك V" الذي سجلته روسيا في أغسطس الماضي أول لقاح على مستوى العالم ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وتأمل السلطات الروسية في إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: نوفوستي