طهران تكشف "عقيدة بومبيو"
Reuters PS/LA/
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نشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة، تغريدة تكشف ما قال إنها "عقيدة" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وقال خطيب زاده إن عقيدة بومبيو تتلخص في:
- " إعطاء الأولية لمصلحة بنيامين نتنياهو على حساب مصالح الأمريكيين الذين انتخبوا بومبيو نفسه"
- "إضفاء الطابع الرسمي على الاحتلال الإسرائيلي ومسح جرائمه مهما تطلب الأمر".
- "إسكات الأصوات المنتقدة عبر وصمها بشعار معاداة السامية الباطل"
- " إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على الرحلات العائلية الخاصة".
The #PompeoDoctrine 101:— Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) November 20, 2020
- Put Bibi's interest above that of even Americans who put him in office;
- Formalize Israel's occupation & whitewash Israeli crimes- no matter what;
- Silence criticism with bogus 'anti-Semitism label';
- Waste US taxpayers money on private family tours pic.twitter.com/vCRuy4rBvA
المصدر: RT