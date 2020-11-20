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طهران تكشف "عقيدة بومبيو"

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طهران تكشف
Reuters PS/LA/
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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نشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة، تغريدة تكشف ما قال إنها "عقيدة" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال خطيب زاده إن عقيدة بومبيو تتلخص في:

  • " إعطاء الأولية لمصلحة بنيامين نتنياهو على حساب مصالح الأمريكيين الذين انتخبوا بومبيو نفسه"
  • "إضفاء الطابع الرسمي على الاحتلال الإسرائيلي ومسح جرائمه مهما تطلب الأمر".
  • "إسكات الأصوات المنتقدة عبر وصمها بشعار معاداة السامية الباطل"
  • " إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على الرحلات العائلية الخاصة".

المصدر: RT

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