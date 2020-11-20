طهران تكشف "عقيدة بومبيو"

نشر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الجمعة، تغريدة تكشف ما قال إنها "عقيدة" وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال خطيب زاده إن عقيدة بومبيو تتلخص في:

" إعطاء الأولية لمصلحة بنيامين نتنياهو على حساب مصالح الأمريكيين الذين انتخبوا بومبيو نفسه"

"إضفاء الطابع الرسمي على الاحتلال الإسرائيلي ومسح جرائمه مهما تطلب الأمر".

"إسكات الأصوات المنتقدة عبر وصمها بشعار معاداة السامية الباطل"

" إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على الرحلات العائلية الخاصة".

The #PompeoDoctrine 101:



- Put Bibi's interest above that of even Americans who put him in office;

- Formalize Israel's occupation & whitewash Israeli crimes- no matter what;

- Silence criticism with bogus 'anti-Semitism label';

- Waste US taxpayers money on private family tours pic.twitter.com/vCRuy4rBvA — Saeed Khatibzadeh (@SKhatibzadeh) November 20, 2020

المصدر: RT