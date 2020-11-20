تايوان بصدد الشروع في تصنيع أول غواصة

أعلنت سلطات تايوان اليوم الجمعة، أنها ستباشر الأسبوع القادم في تصنيع أول غواصة بخبراتها وطاقاتها المحلية.

وأكدت رئاسة تايوان في بيان لها أن مراسم التدشين ستقام في 24 نوفمبر بحوض للسفن في ميناء كاوهسيونغ، بحضور الرئيسة تساي إنغ ون.

وأفادت صحيفة Taiwan News بأن قيمة المشروع تصل إلى 49.36 مليار دولار تايواني (أي نحو 1.72 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البناء في الربع الثالث من عام 2024 وتجري الاختبارات البحرية عام 2025.

ولا تزال في أسطول تايوان حتى الآن غواصتان أنتجتا في هولندا في أواخر الثمانيات.

وتمثل هذه الخطوة تحديا جديدا للصين التي تعتبر تايوان جزء من أراضيها.

المصدر: Taiwan News