 
مباشر

"الغارديان" تسخر من جولياني وتشير إلى انحلال صبغة شعره في حمى إثبات تزوير الانتخابات

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6z3

ذكرت صحيفة "الغارديان" في لهجة ساخرة أن رودي جولياني، محامي الرئيس دونالد ترامب حاول في مؤتمر صحفي، إثارة الاهتمام بقصص تزوير الانتخابات، إلا أن الحاضرين شدتهم "دراما على رأسه".

إقرأ المزيد
محامي ترامب: هناك دليل على خطة ممنهجة لتزوير الانتخابات لصالح الديمقراطيين
محامي ترامب: هناك دليل على خطة ممنهجة لتزوير الانتخابات لصالح الديمقراطيين

وقالت الصحيفة البريطانية إن جولياني ما أن بدأ يتصبب عرقا أمام الصحفيين، حتى بدأت خطوط من صبغة شعر داكنة في السقوط على وجهه، الأمر الذي رصد في الإنترنت، وأثار موجة من التندر والسخرية.

وذكر أن الأسوأ بالنسبة لحملة ترامب، أن البث الصوتي في المؤتمر الصحفي تواصل فجأة وظهر أشخاص مجهولون يسألون: "هل يمكنكم سماعنا في البث؟" ولغط دائر حول "صبغة شعر رودي تتساقط على وجهه".

Reuters JONATHAN ERNST
رودي جولياني محامي الرئيس دونالد ترامب

 

وافادت "الغارديان" في سياق سخريتها بأن رودي جولياني، حاكم نيويورك السابق الذي أصبح محاميا لترامب، كان ألقى يوم أعلنت الانتخابات لصالح بايدن في 7 نوفمبر، خطابا في وسائل الإعلام "في شركة تنسيق حدائق بين متجر للجنس ومحرقة جثث على حافة المنطقة الصناعية لفيلادلفيا".

المصدر: الغارديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا