"الغارديان" تسخر من جولياني وتشير إلى انحلال صبغة شعره في حمى إثبات تزوير الانتخابات

ذكرت صحيفة "الغارديان" في لهجة ساخرة أن رودي جولياني، محامي الرئيس دونالد ترامب حاول في مؤتمر صحفي، إثارة الاهتمام بقصص تزوير الانتخابات، إلا أن الحاضرين شدتهم "دراما على رأسه".

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وقالت الصحيفة البريطانية إن جولياني ما أن بدأ يتصبب عرقا أمام الصحفيين، حتى بدأت خطوط من صبغة شعر داكنة في السقوط على وجهه، الأمر الذي رصد في الإنترنت، وأثار موجة من التندر والسخرية.

وذكر أن الأسوأ بالنسبة لحملة ترامب، أن البث الصوتي في المؤتمر الصحفي تواصل فجأة وظهر أشخاص مجهولون يسألون: "هل يمكنكم سماعنا في البث؟" ولغط دائر حول "صبغة شعر رودي تتساقط على وجهه".

Reuters JONATHAN ERNST

Үсний будаг ингэж урсдаг юм уу кк https://t.co/7iNvheMfyE — Soyzon Tolgoit™ (@Suboldb) November 20, 2020

وافادت "الغارديان" في سياق سخريتها بأن رودي جولياني، حاكم نيويورك السابق الذي أصبح محاميا لترامب، كان ألقى يوم أعلنت الانتخابات لصالح بايدن في 7 نوفمبر، خطابا في وسائل الإعلام "في شركة تنسيق حدائق بين متجر للجنس ومحرقة جثث على حافة المنطقة الصناعية لفيلادلفيا".

المصدر: الغارديان