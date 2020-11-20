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الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وذكرت أيضا أنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بلا أعراض، مقابل عشر في اليوم السابق. في حين لا يزال 373 مريضا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات مرتبطة بكورونا. وقد بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين 86398 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

المصدر: وكالات

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