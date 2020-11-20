أكثر من تسعة ملايين إصابة بكورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تخطى تسعة ملايين إصابة، في ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة تخطى تسعة ملايين وأربعة آلاف إصابة، من بينها 132.162 حالة وفاة.

لكن العديد من الخبراء يعتقدون أن هذه الأعداد هي أقل بكثير من الحصيلة الفعلية ويعزون ذلك إلى قلة أعداد الفحوصات التي تجري في بلد الـ1.3 مليار نسمة.

والهند هي ثاني أكثر دولة تضررا من الفيروس على صعيد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس خلف الولايات المتحدة التي سجلت لغاية اليوم أكثر من 11,7 مليون إصابة بكوفيد-19 بينها أكثر من ربع مليون وفاة.

وتشكل العاصمة نيودلهي بؤرة الوباء في الهند، إذ زاد عدد المصابين بالفيروس فيها عن نصف مليون شخص مع تسجيل إصابات جديدة يوميا بأعداد قياسية.

المصدر: وكالات