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إقالة وزير الخارجية الصومالي

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إقالة وزير الخارجية الصومالي
Reuters FEISAL OMAR
وزير الخارجية الصومالي المقال أحمد عيسى عوض
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أقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي أمس الخميس وزير الخارجية في الحكومة الفيدرالية أحمد عيسى عوض، وعين محمد عبد الرزاق محمود خلفا له.

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كشف عن ذلك وزير الإعلام عثمان دوبي عبر صفحته في "فيسبوك"، مشيرا أيضا إلى أن الرئيس محمد عبد الله فرماجو عين الوزير المقال سفيرا دون تحديد الدولة التي سيكون معتمدا لديها.

وكان وزير الخارجية الجديد محمد عبد الرزاق من المرشحين للانتخابات الرئاسية التي شهدتها الصومال في عام 2017، كما شغل منصب مستشار الرئيس فرماجو في شؤون الانتخابات.

الجدير بالذكر أن إقالة أحمد عيسى عوض من منصبه جاءت بعد ساعات من صدور بيانات متضاربة من وزارة الخارجية الصومالية بشأن الحرب الدائرة في إثيوبيا المجاورة.

المصدر: "الصومال الجديد"

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