 
مباشر

بايدن: قررت من سيتولى وزارة الخزانة

أخبار العالم

بايدن: قررت من سيتولى وزارة الخزانة
Reuters Tom Brenner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6wk

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمس الخميس أنه قرر من سيتولى منصب وزير الخزانة في إدارته المقبلة، ووعد بالكشف عن اسمه قريبا.

إقرأ المزيد
بايدن يفكر في تعيين كلينتون كسفيرة لدى الأمم المتحدة
بايدن يفكر في تعيين كلينتون كسفيرة لدى الأمم المتحدة

وقال بايدن خلال اجتماع مع حكام ولايات أمريكية: "ستسمعون في وقت قريب عن اختياري فيما يتعلق بوزارة الخزانة"، مؤكدا أن مرشحه ستقبله كافة أطياف الحزب الديمقراطي.

وأضاف: "لقد اتخذت هذا القرار، نحن اتخذنا هذا القرار، وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به الأمريكيون في 26 نوفمبر.

وذكرت مصادر صحفية في وقت سابق، أن اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عاما، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا