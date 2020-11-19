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ترامب يغرد عن "سبيل واضح نحو الفوز"

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ترامب يغرد عن
AP Evan Vucci
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محامي حملته، سيعقدون اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا "هاما" حول التصويت في انتخابات الرئاسة.

وذكر ترامب أن المؤتمر سيتناول ما وصفه "سبيلا واضحا وفعالا نحو الفوز"، مضيفا: "القطع تقع بصورة جميلة في أماكنها".

وفي تغريدات أخرى نشرها اليوم، اتهم ترامب خصومه الديمقراطيين مجددا بتزوير نتائج التصويت، متحدثا عن آلاف الناخبين غير المسجلين في ولاية جورجيا وآلاف الأصوات التي تعود لأشخاص موتى 20 ألفا منها في ولاية بنسلفانيا.

المصدر: RT

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