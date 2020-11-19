إصابة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بـ"كوفيد-19"

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية اليوم الخميس عن إصابة رئيسها بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

ونقل رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان، إيرونيموس الثاني، إلى مستشفى Evangelismos الخاصة في جزيرة قبرص تلبية لتوجيهات الأطباء، بعد أن جاءت نتائج فحص كورونا الذي خضع له ليلة الأحد على الاثنين إيجابية، حسب بيان صدر عن مكتبه.

Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με ήπια συμπτώματα κορονοϊού εισήχθη ο Αρχιεπίσκοποςhttps://t.co/cIM58wyWONpic.twitter.com/5pmCUMxIYL — Αρχιεπισκοπή Αθηνών (@pressIAA) November 19, 2020

وأكد البيان ظهور أعراض إصابة خفيفة لدى رجل الدين البالغ من العمر 82 عاما.

ونقل البيان عن رئيس الكنيسة المصاب تصريحه بأنه "كراع يمر بالاختبار الذي يواجهه ألوف أشقائنا في بلدنا والملايين في الدنيا"، مبديا ثقته بتجاوز "الألم والرعب".

المصدر: RT