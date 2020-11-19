قوات حفظ السلام الروسية ترافق أول قافلة عسكرية أذربيجانية في قره باغ (فيديو)

قامت قوات حفظ السلام الروسية صباح اليوم الخميس للمرة الأولى بمرافقة قافلة للجيش الأذربيجاني انطلقت من مدينة شوشا باتجاه إحدى قرى إقليم قره باغ.

وذكرت وكالة "تاس" نقلا عن قيادة قوات حفظ السلام الروسية، أن القافلة ضمت ثلاث شاحنات "كاماز" على متنها أفراد بدون أسلحة، وقامت بتأمينها عربتان مصفحتان من نوع "تيغر" تابعتان لقوات حفظ السلام.

Российские миротворцы сопроводили первую колонну армии Азербайджана из Шуши:https://t.co/iObD9r74Yl



Видео: ТАСС pic.twitter.com/GqvcJ3Viit — ТАСС (@tass_agency) November 19, 2020

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وأكد العقيد اليكسي بوليوخوفيتش، نائب قائد مجموعة حفظ السلام الروسية، للصحفيين اليوم الخميس أن نظام وقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ يلتزم به طرفا النزاع بشكل كامل.

وفي وقت سابق تم نشر قوات حفظ السلام الروسية، التي وصلت إلى قره باغ بموجب الاتفاق الثلاثي بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا لوقف القتال في الإقليم، على طول خط التماس إضافة إلى ممر لاتشين الذي يربط بين قره باغ وأرمينيا.

المصدر: تاس