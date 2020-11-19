الجيش الإثيوبي يتهم مدير عام منظمة الصحة العالمية بدعم التمرد في تيغراي

اتهم قائد الجيش الإثيوبي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بـ"الضغط لصالح الإقليم المتمرد ومساعدة سلطاته في الحصول على الأسلحة".

وقال قائد الجيش برهان جولا في مؤتمر صحافي، لدى حديثه عن مدير عام منظمة الصحة: "عمل في دول مجاورة لإدانة الحرب. عمل لصالحهم للحصول على الأسلحة".

يذكر أن تيدروس إثيوبي ينحدر من إقليم تيغراي وعمل وزيرا للصحة في حكومة ائتلافية سابقة بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

المصدر: أ ف ب