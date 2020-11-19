مجلس الشيوخ الفرنسي ينظر في قرار الاعتراف باستقلال قره باغ

قال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السناتور برونو ريتايو، إنه طرح على المجلس، مع مجموعة من زملائه، مشروع قرار يحث باريس على الاعتراف باستقلال قره باغ.

وأضاف السناتور، في تغريدة على "تويتر"، أن المجلس سينظر في المسودة يوم 25 نوفمبر.

ومن المعروف أن قرارات مجلس الشيوخ الفرنسي، تحمل طابع التوصية: السلطة التنفيذية ليست ملزمة بالامتثال لها.

وفي وقت سابق، أعربت باريس، عن دعمها لأرمينيا في النزاع الدائر حول قره باغ.

وبعد وقف الأعمال القتالية هناك، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إلى مشاعره الودية تجاه أرمينيا وشعبها، وأعرب عن استعداده لوضع حل سياسي "عادل وطويل الأمد ومقبول لجميع الأطراف في قره باغ.

المصدر: نوفوستي