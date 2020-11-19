بكين: تعاون الصين وروسيا عامل استقرار عالمي

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن روسيا والصين تواصلان لعب دور "عامل الاستقرار العالمي"، وإن التعاون الثنائي بينهما يحقق نتائج جديدة باستمرار.

وأضاف الوزير الصيني، في محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "تشارك روسيا والصين، بنشاط في التعاون الدولي في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، وتسهمان في التسوية السياسية لمختلف القضايا الإقليمية الحادة".

وذكر وانغ يي، أن الصين مستعدة للحفاظ على اتصالات رفيعة المستوى مع روسيا، وأن الاحتفال في العام المقبل بالذكرى العشرين لتوقيع "معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون" الروسية الصينية، ستغني المحتوى الاستراتيجي للعلاقات بين روسيا والصين في الحقبة الجديدة.

وقال الوزير الصيني، إن بكين مستعدة للوقوف مع موسكو للتصدي لسياسة التدابير الأحادية والحمائية والتنمر والبلطجة في العلاقات الدولية.

وفي وقت سابق، أفادت الخارجية الروسية بأن لافروف ووانغ يي ناقشا خلال الاتصال، عدة مواضيع من بينها "الاتفاق النووي" الإيراني.

المصدر: نوفوستي