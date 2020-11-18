فرنسا تسجل 28383 إصابة و425 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيلها 28383 إصابة و425 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في انخفاض لكلا المؤشرين.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي، بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" وصل في البلاد إلى 2065138، بزيادة 28383 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 45522 في إحصائية أمس الثلاثاء.

وأضافت الإدارة أن السلطات الصحية رصدت 425 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد مقابل 437 تم تسجيلها في بيانات الثلاثاء، موضحة أن العدد العام للوفيات جراء الجائحة بلغ في البلاد 46272.

وذكرت أن عدد المرضى بالفيروس في المستشفيات انخفض بواقع 328 شخصا ليبلغ حاليا 32842، بينهم 4775 في غرف العناية المركزة مقابل 4854 الثلاثاء.

وتشهد فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الذي تجاوز يوم 2 نوفمبر 69 ألف حالة، ما دفع السلطات إلى إعلان إغلاق عام ثان منذ بدء التقشي في البلاد.

المصدر: وكالات