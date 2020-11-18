إعادة انتخاب بيلوسي لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي

أعيد انتخاب نانسي بيلوسي لقيادة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي خلال الانتخابات الافتراضية التي جرت اليوم الأربعاء.

وكتب الحزب الديمقراطي في حسابه على "تويتر"، " مبروك لنانسي بيلوسي على انتخابها مرة جديدة لتكون قائدتنا الشجاعة في مجلس النواب، ومرشحتنا لمنصب رئيس مجلس النواب".

Congratulations to @SpeakerPelosi, once again elected by House Democrats to be our fearless leader and nominee for Speaker of the House for the 117th Congress! #DownWithNDP#ForThePeople — House Democrats (@HouseDemocrats) November 18, 2020

وبحسب الـ"CNN" فإن بقاء بيلوسي في منصبها كرئيس للمجلس هو دليل على مدى قوة قبضتها على الديمقراطيين في مجلس النواب حتى بعد أن تكبدوا خسائر مخيبة للآمال في انتخابات 2020.

المصدر: CNN