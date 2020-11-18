الإمارات واليونان تتفقان على إنشاء شراكة استراتيجية وتوجهان انتقادات لتركيا

اتفقت الإمارات واليونان اليوم الأربعاء على إنشاء شراكة استراتيجية بينهما في مختلف المجالات، ونددتا مجددا بـ"تصرفات تركيا في شرق المتوسط".

ووقعت الدولتان على إعلان مشترك بشأن إنشاء الشراكة الاستراتيجية ومذكرة للتعاون في مجال السياسات الخارجية والدفاعية، خلال زيارة لرئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، برفقة وزير الخارجية نيكوس دندياس، إلى الإمارات حيث استقبله ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتشمل الشراكة الاستراتيجية مجالات مختلفة، منها السياسة والدفاع والتجارة والاستثمار والسياحة والثقافة والطاقة والخدمات الرقمية والحكومية والغذاء والزراعة.

وينص الاتفاق المبرم خاصة على تعزيز الحوار السياسي والمشاورات الاستراتيجية وزيادة التوافق بين أبوظبي وأثينا بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تأكيد الطرفين استعدادهما لـ"توسيع التعاون الدفاعي واستكشاف إمكانيات جديدة في هذا المجال، بهدف التصدي الفعال للتحديات المشتركة التي تهدد السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

Σε συνάντηση με τον Διάδοχο του Θρόνου των ΗΑΕ Σεΐχη Mohammed Bin Zayed Al Nahyan συζητήσαμε τη ραγδαία πρόοδο που έχει επιτευχθεί τους τελευταίους μήνες στις διμερείς σχέσεις και σε όλο το φάσμα της διμερούς συνεργασίας, αλλά και τις εξελίξεις στην περιοχή της Αν. Μεσογείου. pic.twitter.com/gSuggsHo5x — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 18, 2020

وأكد الطرفان في الإعلان المشترك التزامهما الثابت بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المنصوص عليها فيه كأساس للسلام والأمن وعلاقات حسن الجوار والحل السلمي للنزاعات لجميع دول المنطقة.

كما أبدت الدولتان تمسكهما بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مشددتين على ضرورة العمل المنسق بين المجتمع الدولي لمواجهة التدخل الإقليمي المستمر ودعم احترام سيادة الدول.

وتطرق الإعلان المشترك إلى اتفاقية إقامة العلاقات المبرمة بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أنها "تشكل إنجازا تاريخيا يسهم في إحلال السلام والاستقرار والتفاهم المتبادل بين شعوب منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب الطرفان في الإعلان المشترك قلقهما إزاء "تصدير الإرهاب والتطرف في جميع أنحاء المنطقة واستغلال الظروف في مناطق الصراع"، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

كما اتفقت الحكومتان على القيمة المضافة المتمثلة في زيادة توسيع تعاونهما مع الآليات الإقليمية والمتعددة الأطراف.

وتضم نسخة الإعلان المشترك باللغة اليونانية إدانة الطرفين لما تم وصفه "انتهاك سيادة قبرص واليونان وحقوقهما السيادية من قبل تركيا".

هذا وأعلن ميتسوتاكيس في تصريح نشره مكتبه أن زيارته إلى الإمارات وتوقيع الاتفاقية المذكورة تمثل "تحديثا استراتيجيا" للعلاقات بين الدولتين، مشيرا إلى أن أبوظبي وأثينا تشكلان الآن أساسا لتحالف استراتيجي يشمل مجالات الاقتصاد والدفاع والسياسة الخارجية.

Η σημερινή μου επίσκεψη στα ΗΑΕ και η υπογραφή των σχετικών συμφωνιών συνιστούν την αναβάθμιση των διμερών σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Ελλάδα και ΗΑΕ διαμορφώνουν πια ένα πλαίσιο μιας στρατηγικής συμμαχίας στην Οικονομία, στην Άμυνα αλλά και στην Εξωτερική Πολιτική. pic.twitter.com/LduUrnsGbb — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 18, 2020

وأكد مكتب رئيس الوزراء اليوناني أنه وولي عهد أبوظبي استعرضا خلال الاجتماع بينهما التقدم السريع الذي تم إحرازه في العلاقات الثنائية بين دولتيهما، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في شرق المتوسط "مع التركيز على سلوك تركيا المزعزع للاستقرار".

وذكر مكتب ميتسوتاكيس أن تطوير وتعميق العلاقات بين اليونان والإمارات يخلق أفقا جديدة لتعزيز نماذج التعاون متعدد الأطراف بين الدول الإقليمية التي تتبع نهجا استراتيجيا مماثلا بهدف "تعزيز أجواء الاستقرار والسلام في المنطقة.. فيما تعرض تركيا بتصرفاتها غير قانونية الأمن الإقليمي للخطر".

المصدر: وام + RT