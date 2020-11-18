الرئيس الإيراني: الإدارة الأمريكية الجديدة قد تنقلنا من "جو التهديد" إلى جو "خلق الفرص"

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن "الإدارة الأمريكية الجديدة تحرك الأجواء نحو الامتثال للقواعد الدولية"، مؤكدا أن ذلك ينقلهم من "جو التهديد"، إلى جو "خلق الفرص".

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وهاجم روحاني، خلال اجتماع الحكومة الإيرانية، إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشيرا إلى أن "إدارة ترامب منيت بهزيمة سياسية، وأخلاقية، وقانونية، لكنها تمكنت من فرض ضغوط اقتصادية على الشعب الإيراني"، متهما إياها بأنها "فرضت حربا اقتصادية إرهابية على إيران، ولم تكتف فقط بالعقوبات".

وذكر الرئيس الإيراني أن إدارة ترامب أمرت بتعقب السفن الإيرانية في البحار، ومارست "التنمر" ضد إيران.

كما أشار إلى أنه عندما تتحدث السلطات الإيرانية عن تحسن الوضع الاقتصادي، يعتقد البعض بأن الإيرانيين "يسعون إلى التفاوض مع أمريكا"، لافتا إلى أن "القضية ليست قضية مفاوضات، فالإدارة الأمريكية الجديدة تحرك الأجواء نحو الامتثال للقواعد الدولية".

وعلى الصعيد الداخلي، أكد روحاني أن "البعض في الداخل يبرؤون إدارة ترامب مجانا، بذريعة انتقاد الحكومة الإيرانية"، موضحا أن "البعض يعمل على تبرئة الإدارة الأمريكية المجرمة والإرهابية، لأغراض انتخابية".

كما لفت إلى أن "هناك من لا يريد لهذه الحكومة أن تكون بطلة إلغاء العقوبات"، وتوجه لهؤلاء بالقول: "إن الشعب الإيراني هو البطل الرئيسي في كافة المراحل".

المصدر: RT