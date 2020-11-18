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ليش فاليسا: ترامب لا يجيد حل المشاكل

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ليش فاليسا: ترامب لا يجيد حل المشاكل
Reuters
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 قال الرئيس البولندي الأسبق ليش (ليخ) فاليسا إنه شخصيا ما كان ليصوت أبدا لدونالد ترامب، لإن الأخير يعرف كيفية "إجراء تشخيصات صحيحة"، لكنه "غير قادر على حل المشاكل".

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وتابع في هذا السياق قائلا: "ولكن فيما يتعلق بالتشخيص، يعرف كل من ترامب وساستنا كيفية إجراء تشخيصات صحيحة. وفي الوقت ذاته، لديهم مشاكل في المعالجات. فهم سيئون في حل المشاكل، ويحصلون على الدعم من الشعبوية والديماغوغية، لأنهم يتحدثون عن التغيير، والناس يريدون التغيير. يقولون إنه سيكون هناك تغيير، ويقول ترامب إنه سيكون هناك تغيير، وحاول تغيير شيء ما. لكن تغير بشكل سيئ، وخرج من منظمات مختلفة. هذه المنظمات لا تعمل بشكل جيد؟ أنا أوافق. ولكن ذلك لا يعني ضرورة الخروج منها".

وتحفظ الرئيس البولندي الأسبق بشأن التقارير التي تقول إن جميع المهاجرين من بولندا صوتوا لصالح ترامب، وقال بهذا الشأن: "لا أعرف، لم أخض في التفاصيل، لكني أعتقد أنهم منقسمون أيضا. كان ترامب شعبويا وديماغوغيا، لذلك يمكن أن يعجب به الأشخاص الأقل اهتماما بالسياسة".

المصدر: نوفوستي

 

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