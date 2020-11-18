دبلوماسي إيراني يرد على السعودية

أكد المندوب الدائم لإيران لدى مقر المنظمات الدولية في النمسا، كاظم غريب أبادي، يوم أمس الثلاثاء، أنه يتعين على السعودية "عدم إلقاء ممارساتها الخاطئة على عاتق الآخرين".

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ورد أبادي، عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، على تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير: "إن اتهام الآخرين وإثارة الخوف منهم، أسلوبان كلاسيكيان يستخدمهما المخادعون دوما".

وتابع: "إن كنتم تسعون وراء برنامج للسلاح النووي، أو ذريعة لتبرير عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو نظام ضماناتكم البالي، فتحلوا على الأقل بالشهامة اللازمة، وأقروا بذلك، وادفعوا ثمنه أيضا.

وأضاف الدبوماسي الإيراني:"لا تلقوا ممارساتكم الخاطئة على عاتق الآخرين".

و أشارت وكالة " إرنا" الإيرانية، إلى أن الوزير السعودي عادل الجبير ذكر في وقت سابق، أن "السعودية تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية، إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة".

المصدر: "إرنا"