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الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لمحاربة الجوع في العالم

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الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لمحاربة الجوع في العالم
Reuters DENIS BALIBOUSE
نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك
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أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تخصيص 100 مليون دولار من صندوق أممي طارئ لمحاربة الجوع في العالم.

وأشار المكتب في بيانه إلى أن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك قام بتخصيص المبلغ المذكور لضمان الغذاء لسكان الدول الأكثر عرضة للمجاعة جراء التراجع الاقتصادي الذي تسبب به وباء فيروس كورونا.

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وأوضح البيان أن 80 مليون دولار ستقدم لأفغانستان وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وجنوب السودان واليمن.

وسيقدم مبلغ 20 مليون دولار لإثيوبيا التي تواجه وضعا صعبا بسبب الجفاف، وقد تشهد ترديا للوضع.

المصدر: تاس

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