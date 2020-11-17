 
مباشر

الناتو يحذر من سرعة سحب القوات من أفغانستان

أخبار العالم

الناتو يحذر من سرعة سحب القوات من أفغانستان
AFP Michael Kappeler / POOL
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p6dj

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يوم الثلاثاء من "ثمن باهظ" إذا سحب الحلفاء الغربيون القوات من أفغانستان بأسرع مما ينبغي.

إقرأ المزيد
واشنطن تعلن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق
واشنطن تعلن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق

وقال في بيان إن خطوات مماثلة قد تسمح لمقاتلي تنظيم "داعش" بإعادة تنظيم صفوفهم، مضيفا أن "ثمن المغادرة سريعا جدا أو بطريقة غير منسقة قد يكون باهظا للغاية".

وتابع: "هناك مخاطر من أن تصبح أفغانستان مرة أخرى منصة للإرهابيين الدوليين لتخطيط وتنظيم هجمات على أوطاننا. ويمكن لتنظيم الدولة الإسلامية إعادة بناء الخلافة الإرهابية في أفغانستان بعد أن فقدها في سوريا والعراق".

ولفت ستولتنبرغ إلى إنه يوجد في أفغانستان أقل من 12000 جندي لقوات حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك القوات الأمريكية.

وتأتي تصريحات ستولتنبرغ تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب سيخفض بشكل حاد عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 إلى 2500 قبل أن يترك منصبه.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا