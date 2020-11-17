إيطاليا تسجل 32191 إصابة جديدة و731 وفاة بفيروس كورونا

أفادت الصحة الإيطالية في إحصائية جديدة الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 32191 إصابة و731 وفاة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا حيث سجلت يوم 16 نوفمبر 27354 حالة.

وأضافت وزارة الصحة الإيطالية أنها رصدت 731 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 46464 حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت إيطاليا يوم 16 نوفمبر 501 وفاة.

وتواجه إيطاليا منذ أسابيع ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا رغم أن مؤشر الوفيات لم يصل إلى مستوياته في فترة الذروة حينما تجاوز هذا العدد مستوى 900 حالة.

وعلى خلفية هذه التطورات أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فرض قيود عامة جديدة مع السماح لرؤساء البلديات بفرض حظر تجول ليلي في مناطقهم، مع إغلاق المسارح وقاعات السينما والرياضة والأسواق والحد من ساعات عمل المطاعم.

المصدر: رويترز