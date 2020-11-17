سكرتير ولاية جورجيا: أتعرض لتهديد بالقتل بسبب نتيجة الانتخابات

كشف سكرتير الشؤون الخارجية لولاية جورجيا الأميركية، براد رافينسبيرغر، عن تعرضه لضغوط متزايدة مؤخرا من قبل أعضاء الحزب الجمهوري، وذلك بعد تأكيده على نزاهة الانتخابات في الولاية.

في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست"، قال رافينسبيرغر إنه يتعرض لتهديد بالقتل، مشيرا إلى أنه أبلغ السلطات بهذه التهديدات.

وأعرب رافنسبيرغر عن سخطه إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه حول مدى نزاهة نتائج انتخابات جورجيا، وهي الولاية التي يفوز فيها مرشح جمهوري في العادة.

وأضاف: "إنه امر محبط للغاية، لا سيما عندما يأتي هذا الشيء من الزملاء في الحزب الجمهوري"، مؤكدا أنه "سيتم التحقيق بدقة في مزاعم الاحتيال، ولكن لا يوجد دليل موثوق بحدوث تزوير على نطاق واسع بما يكفي للتأثير على نتيجة الانتخابات".

وتأتي هذه الضغوطات على رافنسبيرغر، الذي خالف حزبه الجمهوري بعد دفاعه عن عملية التصويت في الولاية التي يتقدم في المرشح الديمقراطي جو بايدن، في الوقت الذي تعيش فيه جورجيا مرحلة شاقة بإعادة فرز 5 ملايين صوت يدويا.

المصدر: وكالات