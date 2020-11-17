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إصابة وزيرة تركية بفيروس كورونا

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إصابة وزيرة تركية بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهرة زمرد سلجوق، في تغريدة لها على حسابها في "تويتر" إصابتها بفيروس كورونا، وبدء إجراءات العزل المنزلي.

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وقالت سلجوق في تغريدتها "كانت نتيجة اختبار Covid-19 إيجابية، الحمد لله أن حالتي العامة جيدة، أواصل علاجي في المنزل وأنتظر دعاءكم لي بالشفاء وأتمنى لجميع مرضانا الشفاء العاجل".

المصدر: تويتر

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