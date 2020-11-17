إصابة وزيرة تركية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية، زهرة زمرد سلجوق، في تغريدة لها على حسابها في "تويتر" إصابتها بفيروس كورونا، وبدء إجراءات العزل المنزلي.

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وقالت سلجوق في تغريدتها "كانت نتيجة اختبار Covid-19 إيجابية، الحمد لله أن حالتي العامة جيدة، أواصل علاجي في المنزل وأنتظر دعاءكم لي بالشفاء وأتمنى لجميع مرضانا الشفاء العاجل".

Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.

Çok şükür, genel durumum iyi.

Tedavime evde devam ediyoruz.

Dualarınızı bekler; tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar dilerim. — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) November 17, 2020

المصدر: تويتر