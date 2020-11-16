بومبيو: هناك عمل سنقوم به للتأكد من أن إيران لا "تعذب" الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن "الولايات المتحدة مازال لديها "مزيد من العمل" في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على "تعذيب الشرق الأوسط".

وأضاف بومبيو في تصريحات لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية اليومية، "حرصنا على أن يكون لديهم أقل قدر ممكن من الدولارات (إيران) والموارد لبناء برنامجهم النووي".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "سنواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة، ما زال هناك عمل للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق الأوسط".

وأعلن مايك بومبيو عزم الولايات المتحدة تشديد عقوباتها ضد طهران على خلفية ما وصفه بسياسة "القمع السياسي" الذي يمارسه النظام الإيراني ضد معارضيه.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، أن طهران حاولت، بعد المظاهرات التي شهدتها المدن الإيرانية قبل عام، "إخفاء أدلة أعمالها القمعية القاسية بواسطة الرقابة وأساليب الترهيب، وقطع خدمات الإنترنت".

وتابع بومبيو أن السلطات الإيرانية لا تزال ترفض إجراء تحقيقات مستقلة في أعمال القتل المرتكبة خلال تلك الفترة، مضيفا: "لكننا لن ننسى ضحايا النظام. وستواصل الولايات المتحدة مساهمتها في محاسبة المسؤولين، وستعلن، الأسبوع المقبل، عن إجراءاتها اللاحقة بحق الضالعين في أعمال القمع، من أجل تحقيق العدالة للشعب الإيراني الذي طالت معاناته أكثر من غيره من اضطهاد جمهورية إيران الإسلامية".

وفي ختام بيانه، أعرب الوزير الأمريكي عن أمله أن "تنضم جميع الدول لندائهم الموجه إلى النظام الإيراني الإفراج فورا عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي".

المصدر: صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية + وكالات