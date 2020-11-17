فرنسا.. تأجيل جديد لمحاكمة متهمين باعتداءات يناير 2015

أرجأت محكمة الجنايات الخاصة الفرنسية محاكمة متهمين باعتداءات يناير 2015 للأسبوع الثالث، وذلك جراء استمرار عوارض فيروس كورونا على المتهم الرئيسي علي رضا بولات.

وأعلن رئيس محكمة الجنايات الخاصة الفرنسية ريجي دو جورنا، أنه تم تمديد تعليق المحاكمة حتى الإثنين 23 نوفمبر الحالي، في ظل انتظار فحص طبي جديد، يؤكد قدرة المتهم بولات على المثول أمام القضاء.

ويحاكم 14 شخصا، ثلاثة منهم غيابيا، منذ الثاني من سبتمبر الماضي لتقديمهم دعما لوجستيا لمنفذي الاعتداءات على مجلة "شارلي إيبدو"، وعنصر نسائي من شرطة البلدية في مونروج ومتجر "ايبر كاشير"، التي خلفت الاعتداءات 17 قتيلا وصدمة على المستوى الدولي.

وفي 31 أكتوبر الماضي، تم رصد إصابة علي رضا بولات بفيروس كورونا، ما أدى إلى تعليق أول للجلسات تم تمديده مرات عدة.

المصدر: "فرانس 24"