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سفير إسرائيل بواشنطن: إدارة بايدن سترتكب خطأ إن عادت إلى اتفاق إيران النووي

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سفير إسرائيل بواشنطن: إدارة بايدن سترتكب خطأ إن عادت إلى اتفاق إيران النووي
Reuters
سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمر
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شدد سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، على أنه سيكون من الخطأ أن تعود إدارة المرشح الديمقراطي جو بايدن القادمة، إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وفي بيان مشترك مع سفيري الإمارات والبحرين، حث ديرمر، المرشح الديمقراطي، على دراسة "الواقع في الشرق الأوسط" قبل اتخاذ أي قرارات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

واقترح ديرمر أن الاتجاه الأكثر فائدة وإيجابية للإدارة هو الاستمرار في المساعدة في التوسط في الصفقات بين إسرائيل وجيرانها العرب بدلا من التقارب مع إيران، وأضاف: "اجلس مع حلفائك في المنطقة. تحدثوا معنا للتوصل الى موقف مشترك بشأن إيران".

المصدر: "i24news"

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