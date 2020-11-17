واشنطن: السلام خطوة كبيرة نحو مستقبل من التعايش

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن معاهدات السلام في منطقة الشرق الأوسط، خطوة كبيرة نحو مستقبل من التعايش.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية يوم الاثنين، تغريدة مرفقة مع فيديو توضيحي حول رؤية الولايات المتحدة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وجاء في التغريدة: "اتفاقات إبراهيم، خطوة كبيرة نحو مستقبل يعيش فيه الناس من جميع الأديان والخلفيات معاً في سلام ورخاء".

وتضمن الفيديو التعريفي المرفق مع التغريدة: "تسعى الولايات المتحدة إلى نشر قيم التسامح والاحترام لكل شخص، لجعل هذا العالم مكاناً يمكن للجميع الاستمتاع فيه بحياة كريمة وأمل، بغض النظر عن العرق أو المعتقد".

وأضاف: "ندعم العالم والفن والطب والتجارة لإلهام وتعظيم الإمكانيات البشرية وتقريب الأمم من بعضها البعض".

وأكدت الخارجية الأمريكية: "نسعى لإنهاء التطرف والصراع لتوفير مستقبل أفضل لجميع الأطفال.. ونسعى لتحقيق رؤية للسلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وحول العالم".

وأفادت بأنه "هذه الروح، توسطت الولايات المتحدة لإحراز التقدم التاريخي في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وجيرانها".

اتفاقات إبراهيم، خطوة كبيرة نحو مستقبل يعيش فيه الناس من جميع الأديان والخلفيات معًا في سلام ورخاء.#اليوم_العالمي_للتسامحpic.twitter.com/hmh19z4x3h — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) November 16, 2020

المصدر: RT