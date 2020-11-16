بريطانيا: لن نحصل على لقاح "موديرنا" ضد كورونا قبل ربيع 2021

أعلنت الحكومة البريطانية أنها تتوقع الحصول على الجرعات الأولى للقاح شركة "موديرنا" الأمريكية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ربيع العام 2021.

وقالت وزارة الصحة البريطانية، في بيان صحفي أصدرته اليوم الاثنين تعليقا على إعلان الشركة أن اختبارات مصلها أظهرت أن نسبة فعاليته يبلغ 94.5%: "هناك أخيرا أخبار جيدة من موديرنا. إنها خطوة مهمة جديدة في سبيل الحصول على لقاح فعال ضد المرض الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد".

وتابعت الوزارة أن "الحكومة تخوض مفاوضات مع موديرنا لضمان ظهور هذا اللقاح في بريطانيا"، مبينة أن الشركة تزيد تدريجيا سلسلة التوريدات إلى أوروبا، ما يعني أن الجرعات الأولى ستكون متاحة بالنسبة إلى بريطانيا ليس أبكر من ربيع العام 2021".

وعلى الرغم من حصولها على 350 مليون جرعة للقاحات مرشحة طورتها 6 شركات مختلفة، إلا أن بريطانيا لم تتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع "موديرنا"، التي نشرت في وقت سابق من الاثنين تقريرا حول المرحلة الثالثة لاختبارات مصلها، قال إن التجارب، التي شملت 30 ألف شخص، أثبتت فعاليته في مكافحة فيروس كورونا بنسبة 94.5%.

المصدر: وكالات