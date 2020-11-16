شركة "مودرنا" الأمريكية تعلن فعالية لقاحها ضد كورونا بنسبة 94.5%

أعلنت شركة "مودرنا" (Moderna) الأمريكية، اليوم الاثنين أن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا أثبت، حسب البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية، نجاعته بنسبة 94.5%.

وقالت الشركة المصنعة للقاح إن هذه النتيجة أكدتها بعد أن تم تطعيم 95 شخصا بهذا اللقاح، أصيب منهم 5 فقط، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للاختبار تلقوا جرعتين متباعدتين بـ 28 يوما.

وما يميز هذا اللقاح عن نظيره الذي توصلت إليه شركتا "فايزر" و"بيونتش"، والذي أثبت فعاليته بنسبة 90%، هو أن لقاح "مودرنا" لا يحتاج أثناء تسويقه إلى التخزين في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر، ويمكن تخزينه في الثلاجة العادية لمدة 30 يوما، وحتى ستة أشهر، عند درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر.

المصدر: رويترز